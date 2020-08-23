لقاء موسع برئاسة باسلامة يناقش جهود الارتقاء بالتعليم في جامعة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء موسع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، سير التعليم الجامعي في جامعة أبين، والجهود الجارية للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بعد إنشاء الجامعة.



وأشاد الوزير باسلامة، بالجهود الدؤوبة والمميزة التي قطعتها رئاسة جامعة أبين في إنشاء هذا الصرح العلمي الكبير، والذي بلا شك سيسهم في تطوير العملية التعليمية الجامعية في أبين.

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من جانبه نوه أمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، بالجهود المبذولة التي أثمرت مجتمعة بإنشاء جامعة أبين التي تضم كليات متعددة التخصصات، داعيا إلى تقديم التسهيلات لأبناء أبين من خلال منحهم نسبة من المنح المحلية والمقاعد الدراسية بكليتي الطب والهندسة بجامعة عدن ودعم فتاة الريف لمواصلة تعليمها الجامعي.

بدوره أشار رئيس جامعة أبين الدكتور محمود الميسري، إلى الجهود المبذولة لإنشاء المزيد من الكليات في جامعة أبين، وذلك ضمن خطتها للعام المقبل.

وعقب اللقاء، قام وزير التعليم العالي، ومعه أمين محلي أبين ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، بجولة ميدانية في الحرم الجديد لجامعة أبين، وقدم رئيس الجامعة، شرحا حول الحرم الجامعي، وأهمية البدء بتسوير الحرم كلبنة أولى تمهيدا لبدء إنشاء جامعة أبين الجديدة البالغة مساحتها 3 كلم².