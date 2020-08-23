جمال مُحسن يُجيب.. كيف تم تنفيذ اتفاق الرياض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

أشاد الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، بالدور الذى تلعبه السعودية تجاه الأزمة اليمنية عن طريق التحالف العربي الذى أُسس لمساندة الشعب اليمني، مُشيراً إلى كون التحالف العربي يُطالب دائماً بحقوق المحافظات الجنوبية، حيث أن المحافظات الجنوبية تم تحريرها خلال أول 4 أشهر من بدء الحرب داخل الأراضي اليمنية.



وأشار مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع راديو سبوتنيك، إلى وجود إشكالية تجاه الحكومة الشرعية التى لم تُقدم المثال الواضح والصريح والحكم النموذجي للمناطق التى تم تحريرها، إلا أن اتفاقية الرياض جاءت بجدول زمني محدد وبنود من ضمنها سحب القوات وتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة بالمشاركة، إلا أن الاتفاق لازال محلك سر.

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ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أنه تم وضع آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، حيث صدر قرار بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، فضلاً عن قرار تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، مُشيراً إلى تحقيق اتفاق الرياض بعد فترة كبيرة من المفاوضات على يد السعودية، وبإرادة شعبية واتفاق سياسي بأن العدو واحد.

وأوضح محسن أن محافظ عدن هو عضو قيادي داخل المجلس الانتقالي، لكنه ليس من أبناء محافظة عدن، لافتاً إلى أن مدير أمن عدن تم اختياره بتوجيهات الرئيس هادي.