شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 23 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

بن ميطان: قريباً سيتم تعزيز محطة كهرباء سيحوت بـ 2 ميجا واط https://www.elyamnelaraby.com/496776/ أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة تتعرض للقصف المدفعي الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/496787/ المشتركة تحرز انتصارات متتالية وتحرر عدة مواقع إستراتيجية بمريس الضالع https://www.elyamnelaraby.com/496797/ شرطة تعز تكشف روايتها عن حادثة استشهاد الشاب أصيل الجبزي https://www.elyamnelaraby.com/496798/ مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/496813/ التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في مدينة صعدة https://www.elyamnelaraby.com/496818/ الأرصاد يتوقع أجواء غير مستقرة على هذه المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/496823 Advertisements مليشيا الحوثي تداهم وتغلق 3 محطات في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/496829 حملة تجنيد حوثية إلزامية في صنعاء بعد الخسائر الأخيرة https://www.elyamnelaraby.com/496831/ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق أول مشروعاته لتنمية القطاع الرياضي بعدن https://www.elyamnelaraby.com/496838/ التحالف العربي يدك مخزن أسلحة وتعزيزات حوثية في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/496846/ محافظ حضرموت يحث المقاولين المنفذين لطرق المدخل الغربي للمكلا على سرعة الانجاز وبجودة https://www.elyamnelaraby.com/496853/ رئيس الوزراء يثني على وضوح الرؤية لدى القيادة الجديدة لمحافظة عدن https://www.elyamnelaraby.com/496858/ نشر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/496863/ الشبكة اليمنية للحقوق ترصد 141 انتهاكا للحوثيين خلال شهر https://www.elyamnelaraby.com/496871/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.