شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه روبرت ترامب، متمنيا لفخامته دوام الصحة والسلامة.

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