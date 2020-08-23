شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الملك سلمان يطيح بمسؤولين بارزين من منصبهم ويعيين خلفا لهما .. الأسماء و المناصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرًان ملكيًّان بإعفاء مسؤولين بارزين من مناصبهم، وتعيين هذه الشخصيات خلفا لهما .

نصهما:

أولاً : يعفى معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثانيا : يعفى معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.