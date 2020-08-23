شكرا لمتابعة خبر عن رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى يؤكد مساندة الجيش للأجهزة الأمنية في تأمين فعالية سيئون غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى وقائد اللواء 135مشاة العميد الركن يحيى أبوعوجاء ، إن قوات الجيش الوطني ستنفذ توجيهات اللجنة الأمنية بمساندة قوات الأمن في تأمين الفعالية الجماهيرية للائتلاف الوطني الجنوبي يوم غد الاثنين، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

كما أكد العميد أبو عوجا أن قوات الأمن والجيش ستقومان بواجباتهما في تأمين كافة الفعاليات الجماهيرية بعد إعلام السلطات الرسمية من أجل تنظيم حركة السير والمرور وسط المدينة وعملية الدخول عبر المنافذ.

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وأشاد العميد الركن يحيى أبو عوجاء بمستوى الوعي لدى مواطني وادي وصحراء حضرموت من خلال اللجوء إلى الطرق السلمية للتعبير عن مطالبهم المختلفة وحرصهم على الحفاظ على أمن وخصوصية المحافظة، داعيا الجميع إلى إشاعة قيم المحبة والسلام والتعايش.