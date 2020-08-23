شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يعيدون عشرات العربات العسكرية بشكل مفاجئ من البيضاء إلى العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان ، الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م ، أن الحوثيين أعادوا عشرات العربات العسكرية إلى العاصمة صنعاء بشكل مفاجئ قادمة من محافظة البيضاء .

وأضافت المصادر أن هذه العربات مليئة بالأفراد أغلبهم أطفال وتظهر على ملامحهم الفقر والبؤس والاستغلال من قبل الحوثيون .

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وتوقعت المصادر أن هذه العودة بمثابة انسحاب لتعزيز جبهات اخرى خوفا من انهيارها بعد أن منيت جماعة الحوثي بخسائر بشرية فادحة في إقليم سبأ والذي تساقطت على أطراف مارب و الجوف والبيضاء جثث المقاتلين الحوثيين .

وجابت عربات حوثية في محافظة صنعاء بحثا عن مقاتلين لتغطية العجز في صفوفها دون الاستجابة لهم عدى إستغلال الأطفال وخاصة الفقراء لسد العجز .

هذا وكشفت التقدمات الأخيرة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مريس كشفت ضعف جماعة واعتمادها على نقل المقاتلين من جميع الجبهات للضغط على الجبهات المراد التقدم فيها وهو ما يتطلب من الجيش الوطني اشعال الحرب في جميع الجبهات .