شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة السعودية : تلقي على وافد يمني يدير عيادة طبية في الرياص لمخالفي الإقامة بحوزته 800 ألف سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر.

وأضاف أنه ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية، فيما تحتوي الشقة الأخرى على أكثر من (30,000) عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية ، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز (800,000) ريال و (26) جواز سفر أجنبي.

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ووفقا للمصدر جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.