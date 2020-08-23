شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يشن غارات عنيفة و يستهدف مخازن أسلحة ومواقع حوثية في محافظة الجوف .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م ، سلسلة غارات جوية ، استهدفت بها مواقع ومخازن حوثية في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري ، بأن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي، في مواقع متفرقة شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.

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وأضاف المصدر بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة تابع للجماعة الحوثي في جبهة النضود وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.