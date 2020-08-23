شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : معارك شرسة وعنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين في مريس بالضالع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك الشرسة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من طرف وبين جماعة الحوثي من الطرف الاخر ، في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وبحسب مصادر عسكرية ، في المحافظة ، قالت أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات شرسة بمنطقة مريس بمحافظة الضالع.

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وأكدت المصادر ، إن قوات الجيش ، تواصل تقدمها بعد تحرير عدد من القرى والمواقع يوم أمس السبت من سيطرة جماعة الحوثي.

وأظهر فيديو مصور جانب من معارك قوات الجيش الوطني التي تخوضها في مريس بالضالع ضد جماعة الحوثي.