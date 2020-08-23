قائد عسكري: الجيش أصبح يتحكم بمسار المعركة ويستنزف الحوثيين بصحراء الجوف

قال قائد عسكري بمحافظة الجوف "إن قوات الجيش أصبحت تتحكم بالمعركة، وتستخدم تكتيكات هجومية واستدراجيه أوقعت العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح وأسير".

أضاف قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبد الله المخلافي "أن المليشيا الحوثية المدعومة تتكبد الهزائم المتتالية والخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات في جبهات المحافظة، في وسط تقدمات واسعة لقوات الجيش".

وأوضح في تصريح نقله موقع الجيش "أن المليشيا الحوثية منيت بهزائم كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية في جبهات العلم والحبيل والجدافر، وخسرت الكثير من عناصرها الذين سقطوا بين قتلى وجرحى بنيران الجيش، إضافة إلى وقوع العشرات في الأسر".

وأشار العميد المخلافي إلى "أن الجيش استعاد مواقع مهمة في جبهتي العلم والحبيل وأحرق سبعة آليات للمليشيا، مؤكدا سقوط العشرات من العناصر الحوثية كقتلى وجرحى في هذه المواقع".

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ونفذت قوات الجيش استدراجات وكمائن محكمة استطاع أن يكبد الحوثيين خسائر أخرى كبيرة في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم (مركز المحافظة)، والتي تم فيها أسر العشرات من عناصر الحوثي، وإحراق عربات وأطقم تابعه لهم".

إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف، اليوم الأحد، غارات جوية مكثفة على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي بمحافظة الجوف، واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في محيط مدينة الحزم.

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عشرات من عناصر المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

وتخوض القوات الحكومية بمساندة القبائل معارك ضد ميلشيات الحوثي في صحراء محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، أدت الى استنزاف المليشيا، بشريا وفي المعدات العسكرية.