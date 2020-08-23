شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الافراج عن السياسي البارز "محمد قحطان" ومصادر حوثية تؤكد عملية الإخلاء بتنفيذ هذا المقابل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الناشط المثير للجدل عيسى العذري بشرى سارة بصدور أوامر من قيادة مليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن السياسي المخضرم محمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وقال العذري عبر مقطع فيديو نشره قبل قليل في قناته باليوتيوب ورصده محرر "يمن دايركت" أن تلك الخطوة التي اتخذها الحوثيون للإفراج عن قحطان تأتي في إطار حسن النوايا مع حزب الإصلاح.

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وقبل أشهر أكد نجل القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان حقيقة وثيقة إفراج الحوثيين عن والده المخفي قسريا منذ أربعة أعوام.

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وقال زيد قحطان، في تصريحات لقناة "يمن شباب"، إنه تلقى بلاغا بالخبر غير أنه أكد عدم وجود أي معلومات لديهم عن صحة والده أو مكان وجوده بعد أربع سنوات، مضيفا أن القرار الذي صدر اليوم هو أول اعتراف حوثي باحتجازه.



وأشار نجل قحطان إلى اتصالات مستمرة يتم القيام بها مع المنظمات وأخرى مع أشخاص لم تنجح في الحصول على معلومات حول الوضع الصحي لوالده.



وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لجماعة الحوثي، تفيد بتوجيهات للإفراج عن السياسي المختطف محمد قحطان بعد أربعة أعوام من الإخفاء القسري.



ومحمد قحطان قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعمل ناطقاً رسمياً لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (2003 - 2011).



وبعد انقلاب الحوثيين، وتحديدا في 4 أبريل 2015، اختطف مسلحون حوثيون محمد قحطان بعد فرض إقامة جبرية عليه لأيام.



يذكر أن قحطان كان ممثل حزب الإصلاح في الحوارات التي كان يشرف عليها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين القوى السياسية والحوثيين. وفي 20 يناير 2016، قالت منظمة العفو الدولية في بيان عاجل لها إن قحطان عرضة للتعذيب وإن حالته الصحية قد تتدهور بسبب إصابته بمرض السكري.