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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
يُقام اليوم الأحد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في مدينة لشبونة البرتغالية.
وستنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على عدة قنوات وهي: ” Super Sport 3/ Hd, TvP1, RMC SPORT 1, CT SPORT, SKY SPORTT UNO, MATCH FOOTBALL 1, SKY SPORT FOOTBALL”.
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مشوار باريس والبايرن في دوري أبطال أوروبا 2020 وقبل المباراة النهائية، كان باريس سان جيرمان صعد للدور النهائي، وذلك بعد تجاوز عقبة نادي لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة في دور الأربعة يوم الثلاثاء الماضي، بينما تأهل بايرن ميونخ على حساب فريق ليون الفرنسي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي.
نهائي دوري أبطال أوروبا 2020
ويسعى باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يهدف بايرن ميونخ لمعادلة رقم ليفربول الإنجليزي والفوز باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.
المُتوج بـ دوري أبطال أوروبا 2020 يواجه إشبيلية في السوبر
جدير بالذكر أن الفائز بـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، سيواجه فريق إشبيلية الإسباني في مباراة كأس السوبر الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تتويج إشبيلية بـ الدوري الأوروبي على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي أول أمس الجمعة، بثلاثية مقابل هدفين.
وكان بايرن ميونخ تأهل مسبقًا للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا 2020، وذلك بعد تحقيق فوز تاريخي على برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي يوم 14 أغسطس الجاري.
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