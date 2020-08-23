شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن.. مصادر مطلعة تكشف عن الخيار الوحيد امام "الشرعية" لمنع سقوط "مأرب"..والسبب الحقيقي لتمكن الحوثيبن من السيطرة على عاصمة "الجوف"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان دخول الحسابات والمصالح الضيقة في خط الحرب ضد الحوثيين تسبب في انتكاسة لخطة تحرير البلاد من الميلشيا الانقلابية . واكدت المصادر في تصريحات لليمني اليوم ان الانتصار على الحوثيين يستلزم اصطفاف حقيقي ومخلص من قبل كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية اوالنأى عن الحسابات الضيقة . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

ولفتت ان سقوط عاصمة الجوف وقبلها العاصمة والعديد من المحافظات الشمالية في قبضة الحوثيين سببه الرئيسي ليس قوة الميلشيا او امتلاكها للامكانيات العسكرية ولكن لاتجاه الاطراف السياسية الى اخضاع معادلة الحرب لحسابات ضيقة تتسق مع اجندات وتوجهات اطراف اقليمية لاعبه في المشهد اليمني مما ادى الى اضعاف الجيش ومفاقمة الانقسام بين مكونات الشرعية.

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