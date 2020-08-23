شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز " لبنان " ويثير حالة من الهلع والخوف بين اللبنانيين .. صورة و تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار كبير اليوم الأحد محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، محدثا حالة من الهلع بين اللبنانيين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان بسماع “دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة”.

وذكرت الوكالة أن الانفجار “تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة”، في مشهد وثقته لقطات مصورة بالقرب من موقع الحادث.

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وأضافت أنه “على الأثر حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث”.

وبحسب صحيفة “النهار” قال رئيس بلدية برجا، ريمون حمية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه “لا خسائر بشرية في الانفجار والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب”.

من جهته، قال النائب بلال عبد الله لـ”النهار”: “بعد تواصلي مع القوى الأمنية، لا مؤشرات مقلقة في الانفجار بين برجا وبعاصير وعناصرها تقوم بالتحقيقات”.

ووفق معلومات أمنية تلقتها الصحيفة، يعود الانفجار إلى “قنبلة يدوية قديمة كان مجهول قد ألقاها من دون أن تنفجر”، وأضافت: “بسبب اشتعال حريق بالقرب من جبانة بعاصير الجديدة، انفجرت القنبلة من دون وقوع أي خسائر”.