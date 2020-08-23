اجتماع بتعز يقر تنفيذ نزول ميداني لضبط المتلاعبين بالاسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اقر اجتماع اليوم بتعز تنفيذ نزول ميداني لحصر المتلاعبين بالاسعار من أصحاب المحلات التجارية والاسواق ومحطات الغاز وتجار المواد الغذائية والرفع بهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



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واكد وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الايدى ازاء ما يقوم به بعض التجار من استغلال للوضع واضرار بالمواطنين والتلاعب بالاسعار والاوزان، وزيادة معاناة المواطنين في المحافظة.

وشدد على تسيير حملة مشتركة مع اجهزة الامن للتفتيش على الاسواق وضبط المخالفين واحالتهم الى القضاء دون اي محاباة او تسويف ورفع تقرير عن نتائج الحملة خلال عشرة ايام.

واستمع اللقاء الى تقرير من لجنة الرقابة على المخزون الغذائي واسعار الخدمات والسلع وإنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة.