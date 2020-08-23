نشر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن تسجيل اربع حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية .

Advertisements وذكرت اللجنة ان الحالات المسجلة توزعت على ثلاث حالات في حضرموت وحالة في البيضاء . واضافت اللجنة أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة منها خمس حالات في حضرموت وحالة في البيضاء ومثلها في شبوة، إلى جانب تسجيل 20 حالة شفاء منها 18 حالة في حضرموت وحالتين في تعز . وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1911) منها (553) وفاة و(1086)

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