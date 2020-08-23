رئيس الوزراء يثني على وضوح الرؤية لدى القيادة الجديدة لمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أثنى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على وضوح الرؤية التي تحملها القيادة الجديدة لمحافظة عدن واعتمادها مبدأ الأولويات الملحة للعمل عليها وتحقيق إنجازات ملموسة تنعكس بشكل سريع على حياة المواطنين اليومية وتعيد الاعتبار لمدينة عدن وتستعيد دورها الريادي على كافة الأصعدة.



وأكد رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم محافظ عدن احمد حامد لملس ومدير عام شرطة محافظة عدن اللواء احمد محمد الحامدي، ان الحكومة ستكون عونا وسندا لتنفيذ هذه الرؤية بما تحمله من مقترحات تراعي التحديات القائمة وتتعاطى معها بمسؤولية وفاعلية.. مشيرا الى ان عنوان المرحلة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن هي تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني تحت مظلة الدولة بموجب اتفاق الرياض والية تسريع تنفيذه.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ ومدير شرطة عدن، الى تقارير عن الوضع الراهن والخطط المقترحة بشأن المتطلبات ذات الأولوية في الجوانب الخدمية والأمنية والإنسانية والصحية، والاحتياجات المطلوبة للتعامل معها.

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وشدد رئيس الوزراء على الحاجة الى ترسيخ مظاهر الدولة وتقديم نموذج ناجح بتعاون وتكامل جميع الجهود.. موجها بالعمل على تصنيف المشكلات المتراكمة وحلها بشكل تدريجي وفق الأولويات الملحة.. مؤكدا ان عدن تحظى باولوية واهتمام انطلاقا من مكانتها ودورها التاريخي والريادي.

كما جدد التأكيد على الحرص في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والدور المعول عليه في توحيد الجهود في مواجهة الميليشيا الحوثية والمشروع الإيراني.. منوها بما تبديه القوى والمكونات السياسية من تعاون وتفهم لخطورة ودقة المرحلة واهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق وفق التراتبية والمدة الزمنية المحددة.

وعبر محافظ ومدير شرطة عدن عن تقديرهم الكبير لدولة رئيس الوزراء وما ابداه من تفاعل ودعم لخططهم المقترحة التي تسعى الى مراعاة الاحتياجات العاجلة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمية والأمنية.. مشيرين الى اهمية العمل التكاملي بين الحكومة والسلطة المحلية لتحقيق النجاح.. لافتين الى ان تفعيل عمل اللجنة الامنية ستكون اولوية عاجلة بحيث تتولى دورها في تطبيع الأوضاع الامنية وتوحيد القرار وعمل المؤسسات والاجهزة الامنية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.