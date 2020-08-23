محافظ حضرموت يحث المقاولين المنفذين لطرق المدخل الغربي للمكلا على سرعة الانجاز وبجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، المقاولين المنفذين للطريق العام للمدخل الغربي لمدينة المكلا، بحضور مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير صندوق صيانة الطرق المهندس عوض بارفعة، وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS أحمد المسيري.



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وحث محافظ حضرموت المقاولين على سرعة إنجاز تنفيذ الطريق الدولي العام في مقاطع الطرق بالمدخل الغربي لمدينة المكلا باتجاه مدينة فوة ومنها إلى منطقة "غرير".

واستمع المحافظ البحسني إلى أسباب تأخير العمل في إنجاز سفلتة المشاريع، مستمعاً الى مسببات المقاولين التي أشارت إلى الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وكانت سبباً في تأخير إنجاز المشاريع، إلى جانب غياب العمالة وتأخر وصول بعض مواد العمل وبعض المعوقات في منافذ الأودية.

ووجه المحافظ البحسني بسرعة تجاوز هذه المعوقات وإنجاز سفلتة الطرق بجودة عالية وبمواصفات فنية صحيحة، وتلافي أي سلبيات سابقة، مشدداً على مكتب الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق بتذليل أي معوقات تعترض العمل وإنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت، مع مراعاة الجوانب الفنية وجودة العمل.