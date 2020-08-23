مصادر : تكشف تفاصيل الانفجار هائل الذي هز جنوب العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن انفجارا ضخم هز جنوب العاصمة صنعاء عصر اليوم. وكشفت مصادر على أن الانفجار وقع في معسكر ريمة حميد جنوب العاصمة صنعاء نتيجة غارة جوية لطيران التحالف العربي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضافت المصادر أن الغارة استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية لجماعة الحوثي في المعسكر. وشن التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في الجوف ومأرب. وتشهد محافظات مأرب والجوف والبيضاء والضالع معارك عنيفة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في عدة جبهات.

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