شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن الخيار الوحيد امام الشرعية لمنع سقوط مأرب .. والسبب الحقيقي لتمكن الحوثيبن من السيطرة على عاصمةالجوف! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان دخول الحسابات والمصالح الضيقة في خط الحرب ضد الحوثيين تسبب في انتكاسة لخطة تحرير البلاد من الحوثيون .

واكدت المصادر في تصريحات لليمني اليوم ان الانتصار على الحوثيين يستلزم اصطفاف حقيقي ومخلص من قبل كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية اوالنأى عن الحسابات الضيقة .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

Advertisements

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ولفتت ان سقوط عاصمة الجوف وقبلها العاصمة والعديد من المحافظات الشمالية في قبضة الحوثيين سببه الرئيسي ليس قوة جماعة الحوثي او امتلاكها للامكانيات العسكرية ولكن لاتجاه الاطراف السياسية الى اخضاع معادلة الحرب لحسابات ضيقة تتسق مع اجندات وتوجهات اطراف اقليمية لاعبه في المشهد اليمني مما ادى الى اضعاف الجيش ومفاقمة الانقسام بين مكونات الشرعية.