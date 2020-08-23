شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف يستهدف اجتماع للحوثيين برئاسة وزير الدفاع في الجوف وانباء عن مقتله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء من بينها قناة المسيرة التابعة للحوثيون ، عبر شريط الاخبار تارة بالنفي وتارة أخرى بالتفاصيل ، حول انباء عن مصرع وزير الدفاع التابع لجماعة الحوثي في محافظة الجوف ، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وقالت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماع لجماعة الحوثي في الجوف، وكان محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع الحوثي من يقود الاجتماع.

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وبحسب المصادر فإن الإجتماع الذي يرأسه الوزير الحوثي، تم في منطقة ’’الاشراع‘‘ بالجوف، استهدفته مقاتلات التحالف العربي مكان الإجتماع بأكثر من غارة ، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

وكان وزير الدفاع الحوثي ’’العاطفي‘‘، قد ظهر في محافظة الجوف خلال الساعات الماضية، وتوعد بالتصعيد ضد القوات الحكومية في مختلف الجبهات.