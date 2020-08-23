شكرا لمتابعة خبر عن تحذير للمسافرين من السفر عبر طريق صنعاء فرضة نهم مفرق الجوف لاشتعال المواجهات على اطرافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عدد من الناشطين والإعلاميين ، تحذير هام للمسافرين عبر الطريق الرابط بين صنعاء الفرضة ومفرق الجوف وطالبتهم بعدم السفر عبر هذا الطريق.

وكشفت مصادر ميدانية وإعلامية عن اشتعال المواجهات بين الجيش الوطني وجماعة الحوثيالحوثي على أطراف الطريق مما قد يشكل خطورة مباشرة على المسافرين.

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وترفض جماعة الحوثي إيقاف سفر المدنيين عبر نقيل فرضة نهم - مفرق الجوف بهدف استغلالهم كدروع بشرية.

وكانت جماعة الحوثي قد قامت بفتح الطريق ‏من أجل استغلال المسافرين لتهريب المقاتلين والسلاح، وأيضا لتعريض حياتهم للخطر ليكونوا ورقة إنسانية تستخدم لتأليب المنظمات الحقوقية والإعلام على الشرعية والتحالف.