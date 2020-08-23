شكرا لمتابعة خبر عن أول اعتراف لجماعة الحوثي تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، امس السبت، مقتل مصور يعمل في قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في محافظة إب (وسط)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن "المصور أصيل الشرعي، قتل دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله"، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتله أو تاريخه.

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وأشار البيان، أن الشرعي كان يعمل مصورا بمكتب قناة "المسيرة" في إب، وشارك منذ بداية عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، في تغطية الفعاليات والأنشطة المناهضة.