وردنا الان : التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة. التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة". جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ويأتي إحباط هذا الهجوم بعد ساعات معدودة من إعلان التحالف، السبت، أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية. وشددت القوات المشتركة على أن "جماعة الحوثي يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".

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