شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف نازح يمني في مأرب يتعرضون للهجمات الصاروخية لجماعة الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تكتفجماعة الحوثي بتشريد عشرات الآلاف من اليمنيين خلال السنوات الماضية، بل لاحقت هؤلاء النازحين إلى مخيماتهم في أطراف محافظة مأرب واستهدفتها بالقذائف والصواريخ مسببة موجة نزوح جديدة إلى مركز المحافظة وذلك بالتزامن مع معارك هي الأشد يخوضها الجيش الوطني للدفاع عن المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

الوحدة التنفيذية لإدارة مخيم النازحين والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء أصدرت تقريرا حديثا عن موجة النزوح الجديدة أكدت فيه أن أكثر من 1500 أسرة - أي معادل عشرة آلاف شخص - اضطروا للنزوح من جديد من مديرية مدغل في أطراف محافظة مأرب إلى عاصمة المحافظة ومديريات أخرى تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية بعد مهاجمة جماعة الحوثي للمناطق التي كانوا يقيمون فيها منذ نزوحهم من محافظة الجوف والمناطق القريبة منها، قبل أشهر.

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وحسب التقرير فإن مديرية رغوان في شمال غربي محافظـة مـأرب تعد مـن أبرز المديريـات في المحافظـة التي احتضنـت آلاف النازحـين مـن مناطـق الصـراع في مديريـتي مجـزر وﻧﻬـم، لأنها تجاور من الشمال مديريـة مجـزر، ومـن الغرب والجنـوب مديريـة ﻧﻬـم في محافظة صنعـاء وبلغ إجمــالي عــدد النازحــين في المديريــة أكثــر مــن 20.000 نـازح.

التقرير قال إنه وبسـبب الاشـتباكات واحتـدام المعـارك ودخـول مخيمـات النازحـين في المديريـة في خـط الصـراع اضطـرت الآلاف مـن الأسـر لتـرك مسـاكنها والنزوح منهـا والبعـض منهـم نـزح للمــرة الثانيــة والآخــر للمــرة الثالثــة كمــا أن البعــض منهــم خــرج ســيرا علــى الأقــدام، تاركين كل مـا لديهـم مـن مـأوى ومواد لم تتلفها السـيول ونزحـوا إلى مديريـات صـرواح والمدينة والـوادي والبعـض منهـم نـزح إلى مواقـع قريبـة في داخل المديريـة ذاتها ولكن هذه المواقع تبعـد بمسافة معقولة عـن أماكـن الخطـر.