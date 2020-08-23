شكرا لمتابعة خبر عن تسريبات امنية لشق الصف في دولة خليجية وولي العهد يتحدث عن محاسبة افراد الاسرة الحاكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمة وجهها للكويتيين، إن هناك تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، وإن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد."

ولفت ولي العهد اليوم الأحد بقوله أننا "نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية".

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وأشار إلى أنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه".

وأضاف: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".

وتابع نائب أمير الكويت قائلا: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

وتوجه نائب الأمير لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون.

وأضاف أن البعض يحاول "زرع الانقسام والفوضى باسم الحرية"، معتبراً أنه يتوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية التحرك "لتصحيح المسار".

ورأى نائب أمير الكويت أن الكويتيين يحتاجون "للعمل بروح الفريق لمواجهة عدة ملفات وتحديات"، مضيفاً: "المواطنون يتطلعون إلى إنجاز ملموس".

وشدد قائلاً: "سنواجه الفساد وخطره المدمر بكل حزم.. الجميع مسؤول ولا يوجد أي شخص فوق القانون"، مضيفاً أن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون.

كما اعتبر نائب أمير الكويت أنه "ليس مقبولا تصوير الكويت على أنها بؤرة للفساد" مشدداً على ضرورة التوقف عن تداول مثل هذه "المواد الضارة بالوطن".