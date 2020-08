شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من وفاتها... جون ترافولتا يحيي ذكرى زوجته الراحلة بالرقص... فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد شهر من وفاتها... جون ترافولتا يحيي ذكرى زوجته الراحلة بالرقص... فيديو

النجم الأمريكي، جون ترافولتا، إحياء ذكرى زوجته الراحلة، الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، بطريقة مختلفة هي الرقص. وشارك ترافولتا مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يرقص فيه مع ابنته "إيلا" على شرف زوجته الراحلة. وكتب جون ترافولتا: "إبنتي ايلا وأنا نرقص لذكرى والدتها، واحدة من أكثر الأشياء التي تحبها كيلي، الرقص معي". View this post on Instagram My daughter @ella.travolta and I dancing in memory of momma. One of Kelly’s favorite things, dancing with me. A post shared by John Travolta (@johntravolta) on Aug 21, 2020 at 7:42pm PDT وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن 57 عاما، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستغرام في وقت متأخر الأحد 12 يوليو/تموز. الممثل الأمريكي جون ترافولتا © AP PHOTO / JORDAN STRAUSS شاهد كيف استقبل السعوديون النجم الأمريكي جون ترافولتا وقال ترافولتا (66 عاما): "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي". وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير). ومن المفارقات أن جون ترافولتا توفيت زوجتاه بسبب نفس المرض، إذ توفيت زوجته الأولى، ديانا هيلاند، بمرض سرطان الثدي في عام 1977، بينما خسر زوجته، كيلي بريستون، في شهر يوليو/ تموز بسبب نفس المرض. والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس. John Travolta’s wife Kelly Preston succumbed to breast cancer at home https://t.co/b9pVb9R2Th pic.twitter.com/ujLjOkm872 — Naive Notes (@naivenotes) August 21, 2020 وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستغرام: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".