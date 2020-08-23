شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: من تنتهى إقامته عليه المغادرة بداية سبتمبر .. لهذة الاسباب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكويت: من تنتهى إقامته عليه المغادرة بداية سبتمبر .. لهذة الاسباب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الإدرة لعامة لشؤون الإقامة في الكويت، أنه لم ترد إليها تعليمات جديدة بشأن منح الإقامات وتجديدها. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، نقلا عن مصدر في إدارة الإقامة، إنه لم يصدر قرارا وزاريا لتجديد الإقامات والزيارات. الشرطة الكويتية © AP PHOTO / UNCREDITED صحيفة: الكويت تستغني عن نصف الوافدين خلال 3 أشهر وتابعت الصحيفة أنه في حال وجود هذا القرار لن يتم الرجوع لمن انتهت زيارتهم إو إقامتهم، بل ستمدد تلقائيا. وأشارت الصحيفة إلى أنه إن لم ترد معلومات جديدة بقرار، فعلى من تنتهي إقامته أوزياته أن يغادر الكويت بداية شهر سبتمبر، وإلا أصبح مخالفا للقانون، وعليه غرامة. وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أنه، بحسب مصادر أمنية، نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلا عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: من تنتهى إقامته عليه المغادرة بداية سبتمبر .. لهذة الاسباب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.