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عدن - ياسمين التهامي - أردوغان: تركيا ستغدو منتجا رئيسيا للصناعات الدفاعية عالميا !

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جديد اب برس

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستصبح منتجا رئيسيا، للصناعات الدفاعية في العالم، بحيث تتوقف عن استيراد المنتجات الحساسة. وقال أردوغان، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات التركية، في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا باسطنبول: "نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين، وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية". ولفت إلى أن القوات البحرية تسلمت اليوم قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة. وتابع: "هدفنا تطوير صناعاتنا الدفاعية بحيث لا نستورد المنتجات الحساسة"، وتابع : "علينا إحراز المزيد من التقدم وإنتاج الأحدث على صعيد الصناعات الدفاعية". وشدد على أن تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية بكل تصميم. وأكد أردوغان على أنه لا يمكن لأي أمة لا تتمتع بالقوة والاستقلالية في الصناعات الدفاعية النظر بثقة إلى مستقبلها. ولفت إلى أن تركيا بين عشرة بلدان تصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم. وأضاف: "هدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيّرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة". من ناحية أخرى قال أردوغان : "المنزعجون من قوة بلادنا يحاولون ليس بوسعهم جر تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار".