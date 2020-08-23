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عدن - ياسمين التهامي - الإمارات تجند عشرات اليمنيين للقتال ضد حكومة الوفاق في ليبيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر أمنية، الأحد، إن دولة الإمارات جندت عشرات اليمنيين للمشاركة في القتال في ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني. وذكرت الجزيرة عن المصادر قولها، إن الإمارات جندات العشرات من الشباب اليمنيين في قواعد عسكرية باليمن وإرتيريا للمشاركة في القتال إلى جانب مليشيات حفتر في ليبيا. وبحسب المصادر فإن عمليات التجنيد تمت في قاعدة عسكرية بمحافظة لحج وقاعدة عصب الإمارتية في إرتيريا. وأوضحت المصادر أن السلطات اليمنية بما فيها الرئاسة علمت بعملية التجنيد، لكنها لم تحرك ساكنًا. وتدعم الإمارات مليشيات حفتر التي تقاتل ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ليبيا.

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