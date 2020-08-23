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عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر مصرفية أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليومنا هذا الأحد 23-8-2020، في محلات الصرافة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وننشر لمتابعينا اخر ما وردنا من المصادر حول تحديث اسعار الشراء والبيع اليوم، حيث جاءت الاسعار بالنسبة للريال السعودي والدولار الامريكي في صنعاء وعدن كالتالي: اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 21-8-2020 اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء 19-8-2020 اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 17-8-2020 أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 788 بيع: 792 الريال السعودي شراء: 207 بيع: 208 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 600 بيع: 602 الريال السعودي شراء: 159.0 بيع: 161.4

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