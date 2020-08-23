شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل : الفنانة هند البحرينية ترفع ارجلها للأعلى وهي شبه عارية وتباعد بين سيقانها بطريقة فاضحة ..تجاوزت كل الخطوط وكشفت المستور من جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة هند البحرينية موجة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاستعراض رشاقتها في منزلها.

وظهرت الفنانة هند البحرينية من خلال فيديو نشرته على “انستغرام”، وهي ترتدي “فيزون” يلتصق بجسدها مع تغطية الجزء العلوي من صدرها بنصف تيشرت فقط.

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وتقلب الفنانة هند جسدها رأساً على عقب، ومن ثم تبدأ بممارسة رياضة اليوغا بطريقة استفزت مُتابعينها، وشاهدها البعض أنها تستعرض جسدها وليس رشاقتها كما تقول.

وفي ذات السياق قال أحد المغردين:

“المسج من التمرين: أنا تصلح لكافة الوضعيات انت بس نشط خيالك وازهلها”

وممن وافقه الرأي مُغرد قال:

“ماذا استفدنا انها تستعرض جسدها مافهمت يعني هل معروضة للبيع الي يعرض البضاعة يعني يبغى يبيع صح والا لا؟ بكم ؟”

ورأت جودي أن جملة “كاسيات عاريات” تنطبق بشكل تمام عليها وكتبت:

( كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)

بينما تغزل متابعني آخرون في جسدها قائلين إن هذا ماتريده، بينما أحدهم طلب رأى أن زواجها قريباً وذلك بسبب ممارستها لهذه الرياضة.

وكانت البحرينية أعلنت عن خطوبتها، من غير الإفصاح عن اسم العريس أو بعض التفاصيل عن الخطوبة أو عن طريقة تعارفهما.