تحت شعار "حضرموت أولًا"... - الائتلاف الجنوبي يدعو للاحتشاد في فعالية جماهيرية بمدينة "سيئون"

دعا، الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم السبت، أبناء محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) للمشاركة في الاحتشاد المليوني بمدينة سيئون عصر يوم الاثنين القادم 24 أغسطس2020م.

وأهاب الائتلاف في بلاغ صحفي، بكافة المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة الواسعة في المليونية التي ستقام تحت شعار "حضرموت أولا".

وأكد أن المليونية تأتي لإيصال صوت حضرموت للداخل والخارج والضغط من أجل انتزاع حقوق حضرموت السياسية في الشراكة، والتمثيل العادل على كافة مستويات السلطة بما يتناسب مع موقعها الاستراتيجي، ومساحتها وثروتها وإرثها الحضاري.

وأوضح الائتلاف أن مليونية حضرموت تأتي في سياق مواصلة الفعاليات الحاشدة التي خرجت بشكل غير مسبوق في محافظات أبين وشبوة وسقطرى للتأكيد على الشراكة الوطنية وتجديد دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، وتثمين جهود السعودية، والمطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار إلى أن الفعالية ستؤكد على موقف حضرموت المنحاز دوما للدولة والشرعية والرافض لمشاريع الفوضى والعنف والإقصاء والتهميش، وكذا تأييد حضرموت لمشروع الدولة الاتحادية القائم على نظام الأقاليم وبحيث يكون الذي ينصف إقليم حضرموت ويعيد له اعتباره ويؤهله لممارسة دور يليق بمكانته وتضحيات أبنائه.

