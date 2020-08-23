شكرا لبحثكم عن خبر كل البنات للتنمية تفوز بأفضل ترويج إعلامي للحملة العربية للتنمية البيئية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صنعاء: إعلام المؤسسة- عبد الله البيتي

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أعلن الاتحاد العربي للتطوع يوم أمس السبت 22/08/2020 أسماء الفائزين بأفضل ترويج إعلامي ضمن الحملة العربية للتنمية البيئية "من أجل الطبيعة"، التي تمت خلال الفترة 05-15/07/2020 والتي رعاها الاتحاد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والمنظمة الكشفية العربية الإقليم الكشفي العربي والذي حصدت مركزه الأول مؤسسة كل البنات للتنمية AGF

وبهذا تحصل المؤسسة على درع الاتحاد العربي للتطوع تكريما لفوزها بالمركز الأول على مستوى جميع المشاركين من الوطن العربي. وجاءت مشاركة المؤسسة من خلال تنفيذها حملة ترويجية مكثفة للحفاظ على البيئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.