شكرا لبحثكم عن خبر من هو باحاج الذي تطوع للتدريس مجانا في عدن ومستعد لتحمل نفقات ٣٠ مدرس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رجل الأعمال الجنوبي الشيخ خالد باحاج - أمين عام مجلس المقاومة الجنوبية ورئيس جمعية ملتقى شبوة التعاوني التنموي - أعلن عن تطوعه للتدريس في أي مدرسة حكومية في مديرية المنصورة أو كريتر وذلك لتغطية عجز المعلمين المضربين ولاستمرار التعليم الذي تهدف جمعية غير شرعية لتعطيل العملية التعليمية في العاصمة عدن.

كما وأعلن الشيخ خالد باحاج أن هنالك ثلاثة من أفراد أسرته سيتطوعون للتدريس أيضا وبدون أي مقابل وذلك لاستمرار العملية التعليمية وحرصا على عدم تجهيل الطلاب .

كما وأعلن تكفله بتوفير ثلاثة معلمين على حسابه الخاص بالأجر اليومي أو مرتب شهري.

وأقترح باحاج إنشاء صندوق للتبرعات من جميع الأطراف ويخصص ذلك المبالغ المحصلة لدفع علاوات للمعلمين المنضبطين.

Advertisements

وكانت جمعية المعلمين الجنوبيين - غير شرعية - قد أعلنت ودعت لتعطيل العملية التعليمية في العاصمة عدن للمطالبة بمستحقات المعلمين.

يذكر ان العام 2019 ضاع على طلاب المرحلتين الاساسية والثانوية بعدن بسبب الاضراب الامر الذي دفع وزارة التربية الى تعديل الدرجات وتصعيد الطلاب.

وتضج وسائل التواصل الاجتماعي بحملة مناهضة للاضراب الذي يتبناه كيان طارئ يسمى نقابة المعلمين الجنوبيين ، محذرين من الاستمرار في تجهيل المجتمع وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم.