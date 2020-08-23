شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الصورة الصادقة التي كشفت القوات المسيطرة على معسكر ماس القريب من مدينة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتدمت المعارك السبت، بين الجيش الوطني من جهة وبين الحوثيين من جهة ثانية، في محيط وأطراف محافظة مارب (شرقي اليمن). وتضاربت الأنباء في الساعات الأخيرة حول معسكر ماس، أحد أهم المعسكرات التابعة للشرعية، والقريب من مديرية نهم التي أعلن الحوثيون السيطرة عليها بشكل كامل قبل أشهر، إلا أن مدصراً مطلعاً في مارب أكد لـ سياج بوست أن الأنباء التي تحدثت عن سقوطه مجرد إشاعات وأن المعارك لا تزال بعيدة عنه. Advertisements وقال إن الجيش تمكن من كسر جميع زحوفات الحوثيين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، وحقق تقدمات عدة على عدة محاور. وأِشار إلى أن الجيش اليمني تحول اليوم من الدفاع إلى الهجوم، وفتح جبهات عدة في باقم بصعدة وفي مريس بالضالع، ومن شأن تلك الجبهات أن تزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين، وتخفف الضغط على مارب.

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