شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يستهدف كهلان في صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، معسكرا لمليشيا الحوثي في مدينة صعدة. وقالت مصادر محلية إن معسكر كهلان في المدينة تعرض لقصف جوي عنيف. Advertisements وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من جراء القصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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