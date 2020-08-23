شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة تجنيد حوثية إلزامية في صنعاء بعد الخسائر الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

عاودت مليشيات الحوثي الانقلابية شن حملة تجنيد إلزامية عبر عقال الحارات في صنعاء ومناطق سيطرتها، جراء الخسائر البشرية التي تلقتها في المعارك الأخيرة بجبهات الجوف ومأرب والبيضاء.

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وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية لجأت لفرض تجنيد 5 على الأقل على كل عاقل حارة في أمانة العاصمة صنعاء ومن يرفض يجري استبداله بآخر واختطاف أحد أبناءه قسراً وزجه في جبهات القتال بمأرب.

مشيراً الى أن المليشيات بدأت في تنفيذ هذه التعسفات فعلياً بحق عقال الحارات والمواطنين