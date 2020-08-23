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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للحوثيين شرق صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 23/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة صعدة.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في منطقة العشاش بمديرية كتاف شرقي المحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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