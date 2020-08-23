الأرصاد يتوقع أجواء غير مستقرة على هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز اليمني للأرصاد، أن تسود أجواء غير مستقرة على المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق الداخلية المتاخمة للسواحل، وأجواء غائمة وحارة على المناطق الساحلية وصحوة شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ولفت المركز في نشرته التنبيهية ، إلى أنه يرافق الأجواء غير المستقرة على المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق الداخلية هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة منها مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت.

وذكر المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً حارة ورطبة على المناطق الساحلية، وصحوة إلى غائمة جزئياً شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية.

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كما توقع اضطراب البحر في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية نتيجة لاستمرار نشاط الرياح الموسمية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وصدمات الحر الشديد أثناء الظهيرة، والصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.