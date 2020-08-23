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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف معسكرا للمليشيا جنوب صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 23/آب/2020، معسكرا تابعا للمليشيا في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي استهدف بغارتين معسكر "ريمة حميد" في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف
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