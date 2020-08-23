شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف معسكرا للمليشيا في مدينة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 23/آب/2020، معسكرا لمليشيا الحوثي في مدينة صعدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن معسكر كهلان في المدينة تعرض لقصف جوي عنيف. وذكرت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من جراء القصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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