مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في نهم شرقي صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي، الأحد 23 أغسطس/آب 2020، بنيران القوات الحكومية في نهم الواقعة شرق صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية وأفراد المقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم أوقع عشرات القتلى. Advertisements وتمكنت القوات الحكومية من تدمير عربة وطقم مدرع محمل بالأفراد وفرار من تبقى من الأطقم والمدرعات بمنطقة الجدافر، طبقاً للمصادر. كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مجاميع وآليات لمليشيا الحوثي وقتل وجرح العشرات منهم خلال المعارك الدائرة. كما تعددت ضربات طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على امتداد الجبهة

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