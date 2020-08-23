المشتركة تفشل تسللا حوثيا في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

كسرت القوات المشتركية محاولتي تسلل لعناصر مليشيا الحوثي إلى خطوط التماس الواقعة جنوب مديرية التحيتا في الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر في الإعلام العسكري، إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية حاولت عبر خط زبيد التسلل إلى قرب خطوط التماس شرق منطقة الفازة، لكن أبطال القوات المشتركة المرابطين في مواقعهم كانوا لهم بالمرصاد.

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وأكد المصدر كسر محاولة التسلل وتكبيد العناصر الحوثية المتسللة قتلى وجرحى وفرار من تبقى منهم تتبعهم قذائف مدفعية القوات المشتركة التي وجهت ضربات مركزة على أوكارهم الممتدة بين المزارع على خط زبيد.

وأضاف إن هذه المحاولة الحوثية الفاشلة صوب الفازة تأتي بعد ساعتين على إفشال وحدات من القوات المشتركة محاولة مماثلة صوب منطقة الجبلية.

مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في مخابئ المليشيات الحوثية وإخماد مصادر نيرانها التي استهدفت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية جنوب محور التحيتا