مسام يعلن نزع 1257 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت غرفة عمليات مشروع مسام، الأحد 23 أغسطس/آب 2020م، أن فرق المشروع نزعت كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، التي كانت مليشيا الحوثي قد فخخت الأرض بها، في العديد من المناطق.



وأكدت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 1257 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما نزعته الفرق منذ بداية الشهر إلى غاية يوم 21 منه 3318.

مدير العمليات في مشروع مسام "رتيف هورن" قال، إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 925 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان، بالإضافة إلى نزع 299 لغماً مضاداً للدبابات، و31 لغماً مضاداً للأفراد.

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من جهته، قال مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي" في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، إن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 21 أغسطس بلغ 180955 لغماً، وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكر "القصيبي"، أن فرق مسام تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 356.357 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما قامت الفرق بتطهيره من أراضي منذ بداية الشهر إلى غاية 21 منه 628.163 مترا مربعا.

وأضاف "القصيبي" في بيانه، أن فرق مسام تمكنت من تطهير 13.322.291 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

هذا وكان "القصيبي" قد أعلن في وقت سابق عن إستشهاد وإصابة 37 من خبراء المشروع العاملين في اليمن، موضحاً أن الفرق الهندسية للمشروع تواصل بوتيرة عالية من نزع وتفكيك الألغام ضمن الجهود الحثيثة والدؤوبة ليمن خال من الألغام.