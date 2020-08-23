الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية للـ24 الساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التنبيهية للـ24 الساعة القادمة.



وتحدث المركز عن أمطار رعديه مبينا أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية التي تم قياسها في محطات الرصد الجوي

المحويت: 19.9 ملم - إب: 18.8 ملم - ريمه: 10.5 ملم - الغيظة 2ملم صرفيت 0.9 ملم

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كما هطلت امطار خفيفة ومتفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على اجزاء اخرى من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية جعلها الله امطار خير وبركة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ان تكون الاجواء الغير مستقرة هي السائدة على المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق الداخلية المتاخمة لسواحل بلادنا يرافقهاهطول امطار متفرقة قد يصاحبها الرعد احيانا في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة منها مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة على المناطق الساحلية، وصحوة الى غائمة جزئيا شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية.

كما يتوقع اضطراب البحر في مياهنا الاقليمية وشرق خليج عدن وحول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية نتيجة لاستمرار نشاط الرياح الموسمية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، في المناطق الصحراوية والساحلية من الاجواء الحارة وصدمات الحر الشديد اثناء الظهيرة، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن وما جاورها وحول ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية لبلادنا