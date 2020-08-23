تدشين استئناف الدراسة بجامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

حضرموت - الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم استئناف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020 م بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت.



وتعرف وكيل المحافظة ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي خلال جولتهما في قاعات الجامعة من وكيل فرع الجامعة الدكتور عبدالله بن عثمان على الآلية التي أقرتها الجامعة لاستئناف العملية التعليمة بناء على توصية الورشة المنعقدة بالمكلا بهذا الخصوص مع التقيد بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا.

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وأشار "الدكتور بن عثمان" بأن الجامعة أخذت على عاتقها كل التوصيات التي خرجت بها الورشة ابتداء بالتوعية الصحية مرورا بالجوانب الاحترازية بالتنسيق مع ملتقى شباب البلاد التطوعي بتاربة ، لافتا بأن الأسبوع الجاري سيتم فيه التهيئة للدورة الامتحانية التي ستبدأ مطلع الأسبوع القادم بإذن الله في سبعة مراكز امتحانية في القطن وسيئون وتاربة وتريم وساه وقسم لتوفير بيئة تعليمية آمنة وحفاظا على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل نفذت الجامعة مشروع " وقف برادة ماء" لروح الدكتور سالم محمد بامؤمن/ أحد الكوادر الأكاديمية بالجامعة ، الى جانب تسمية احدى قاعات الجامعة باسمه ، كرد للوفاء والعرفان للفقيد رحمة الله وجهوده المضنية في خدمة الجامعة وطلاب العلم.

حضر التدشين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور رياض بن عبدات ونائب وكيل فرع الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن سويلم وعدد من الأكاديميين والمختصين.