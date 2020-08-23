تقدمات كبيرة شمال مُريس وخسائر فادحة تلقتها المليشيات الحوثية بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365

تمكَّنت سرايا من اللواء 83 والحزام الأمني والخامس صاعقة والأول والثاني مقاومة والرابع احتياط و 30 مدرع والقوات الخاصة مسنودة بمقاومة مُريس من السيطرة على عددٍ من المواقع الإستراتيجيَّة شمال جبهة مُريس في عملية عسكرية خاطفة نفَّذتها القوَّات الجنوبيٍَة والمشتركة بعد تطهيرها ودحر المليشيات الحوثية منها وسط معارك ضارية.



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وذكر المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري قائلا :" إنَّ القوات الجنوبية والمشتركة في هذا الهجوم الذي انطلق من ثلاث مسارات تمكَّنت من تطهير منطقة القهرة بالكامل في القطاع الشرقي، و منطقة صولان والزِّيلة ومُرَيفدان في القطاع الأوسط وكذلك السيطرة التامة على سلسة التِّباب المُطلة على منطقة سِوَن في القطاع الغربي لجبهة مريس بما فيها موقع الخزان.

وأضاف أن هذا الهجوم جاء بتنسيق مشترك بين مختلف الوحدات العسكرية وهو هجوم استباقي أتى بعد أن كانت المليشيات الحوثية تخطط لشنِّ زحف واسع باتّجاه جبهة مريس وتستقدم تعزيزاتها منذ مايقارب الشهر، وقد حققت القوات الجنوبية والمشتركة أهدافها بالسيطرة على مواقع هامة وباتت تستهدف ثكنات المليشيات في جبل ناصة الإستراتيجي المطل على مدينة ومنطقة العود العليا“.

وقد أتت هذه الانتصارات وسط تقهقر وتراجع كبير للمليشيات الحوثية والتي تكبَّدت خسائر كبيرة تمثلت بمقتل وجرح العديد من عناصرها وأسر البعض منهم واغتنام أسلحة وعتاد تركتها عناصر المليشيات بعد فرار واستسلام البعض منها، في ظل تحليق مستمر لمقاتلات التحالف.