شرطة تعز تكشف روايتها عن حادثة استشهاد الشاب أصيل الجبزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

أوردت شرطة تعز روايتها عن حادثة استشهاد الشاب اصيل الجبزي.



وذكرت إدارة عام شرطة المحافظة، أن واقعة استشهاد المواطن أصيل الجبزي بمديرية المعافر، هي امتداد لقضية جنائية بدأت باستشهاد المواطن محفوظ احمد علي الذي قتل بإطلاق نار مباشر بالقرب من نقطة مستحدثة في مدخل منزل العقيد عبدالحكيم الجبزي

وشرطة المحافظة، وهي تعبر عن اسفها للحادثتين، وسقوط الضحايا، فإنها تدعو جميع الاطراف الى التوقف عن النفخ في الفتنة، والكف عن توظيف مثل هذه القضايا بما يضر بالسلم الاجتماعي، ويوسع من دائرة الاحتقان،ويضاعف العراقيل امام جهود تحقيق العدالة، وانفاذ سلطة القانون.

Advertisements

كما تنوه الى أن الاجهزة الامنية، وفور استشهاد المواطن اصيل الجبزي، ألقت القبض على مجموعة من المتهمين .كما تم تشكيل لجنة تتكون من مدير شرطة مديرية المعافر رئيسا ومدير شرطة المسراخ عضوا وضابط من اللواء 35 عضوا ورئيس قسم القتل والاعتداء بالبحث الجنائي عضوا للتحقيق في القضيتين

وأكدت شرطة محافظة تعز انها ماضية في ضبط الأمن، ومكافحة الجريمة بكل اشكالها، وحماية السكينة العامة للمجتمع

وشددت شرطة محافظة تعز على عدم التهاون تجاه اي جرائم أو أعمال خارجة عن القانون، وتهيب بكافة وسائل الإعلام، والنشطاء عدم الإنجرار خلف أي شائعات، والتزام المهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها ومساندة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الاجهزة الامنية لتحقيق العدالة، وتعزيز الامن والاستقرار